Nuova ondata di freddo in Sardegna, allerta meteo prolungata

CAGLIARI. Freddo e pioggia, il maltempo non vuol abbandonare la Sardegna. La Protezione civile regionale ha prolungato fino a domani l'allerta meteo: "criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico fino alle ore 14 del 22 marzo e, a partire dalle ore 18 del 21 e sino alle ore 14 del 22 ordinaria per rischio idraulico, localizzato nei bacini di Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso".

"Un ampio vortice ciclonico concentrato sul Tirreno favorisce una generale instabilità atmosferica", fanno sapere gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu.

Nella mattinata di domani si registreranno piogge sparse, più consistenti

nei settori orientali dell'isola. Previste nella notte nevicate a 6/700 metri di quota.

Temperature in diminuzione con minime comprese tra i 4 e gli 8 gradi in pianura e i -2 e 2 sui rilievi. Il termometro sul Gennargentu potrebbe addirittura scendere a -6.