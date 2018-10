Maltempo in Sardegna, l'Ad dell'Anas: "«La 195 riaprirà martedì»

CAGLIARI I lavori di ripristino termineranno lunedì e da martedì la strada statale 195 sarà riaperta al traffico". Lo conferma l'amministratore delegato Anas, Gianni Vittorio Armani, in visita nei cantieri della "Sulcitana" dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il sud Sardegna. "Sono contento per il fatto che la struttura territoriale di Anas ha funzionato - ha detto - abbiamo interdetto il traffico nel momento di crisi, questo è quello che possiamo fare perché abbiamo tantissime infrastrutture che ci hanno trasferito i nostri progenitori e che ovviamente hanno tantissime cautele: nel patrimonio di Anas convivono le strade consolari, dei romani, con quelle molto più moderne".

Alluvione, l'ad dell'Anas: «Condizioni meteo eccezionali» CAGLIARI. «Una piena centennale con una dinamica particolare: 40 centimetri di acqua piovana in 24 ore, una libecciata che che ha alzato il livello del mare e delle onde di quasi un metro e ottanta, contemporaneamente si è alzata l'acqua dello stagno». Queste le condizioni che hanno determinato il cedimento di un tratto della Statale 195 - tra Cagliari e Capoterra - secondo l'amministratore delegato dell'Anas, Gianni Vittorio Armani. «Non è caduto alcun ponte - ha precisato - semplicemente l'acqua ha scavato la strada. Ora - ha continuato Armani - la soluzione che stiamo mettendo in pratica è quella di proteggere le sponde con massi molto più solidi, in modo tale che non possano essere lavati dall'acqua. La prova che questi sistemi resistono - ha aggiunto - è che dove siamo intervenuti nel 2009, in seguito all'alluvione, queste protezioni hanno retto». È chiaro che, ha concluso, «con una piena di questo tipo l'acqua avrebbe comunque superato la strada». (video Mario Rosas)

