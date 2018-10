Abusi per 20 anni, condannato padre orco in Ogliastra

NUORO. La Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti di un 52enne di un centro dell'Ogliastra e ha rimodulato la pena ritenendo prescritti alcuni reati antecedenti al 2006: 7 anni e sei mesi di reclusione anziché 9 anni inflitti in primo grado. L'uomo è a piede libero in attesa della sentenza in Cassazione dopo il ricorso annunciato dal suo difensore, l'avvocato Paolo Demuro.

Secondo l'accusa, ritenuta fondata dal tribunale di Lanusei prima e dalla Corte d'appello poi, il 52enne è responsabile dei maltrattamenti ai danni della moglie e dei due figli, uno dei quali con problemi di tipo fisico, e si è macchiato anche del reato

di violenza sessuale - consumato più volte - nei confronti della consorte. Gli abusi in famiglia sarebbero andati avanti per circa 20 anni. L'uomo avrebbe tenuto moglie e figli in uno stato di umiliazione, pretendendo che lavorasse solo la donna, obbligata a mantenerlo.