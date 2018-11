Banda di sequestratori, arrestato il custode dell'arsenale

CAGLIARI. È il fratello del giocatore del Cagliari Marco Sau, il giovane arrestato a Cagluari perché custodiva nelka sua abitazione droga, esplosivo, tutto il necessaire del rapinatore seriale, centraline elettroniche da usare per rubare autovetture, perfino una preziosa “dea madre”, un divaricatore idraulico per scardinare porte blindate, targhe di auto originali (anche di mezzi della polizia municipale.

Davide Sau, 33 anni di Tonara, è adesso rinchiuso nel carcere di Uta, arrestato dalla squadra mobile di Cagliari. La polizia è arrivata a lui a seguito delle indagini ancora in corso dopo l’arresto di tre malviventi che sabato scorso sino stari arrestati mentre stavano per sequestrare in casa la moglie di un ristoratore cagliaritano

a scopo di rapina.

Davide Sau era agli arresti domiciliari in un appartamento di via Is Maglias a Cagliari dopo una rapina compiuta Mamoiada due anni fa. Non è comunque stato ancora accertato il collegamento fra Sau e i tre mancati rapinatori del ristoratore cagliaritano.