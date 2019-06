A Cagliari avanti il centrodestra, a Sassari sarà ballottaggio Brianda-Campus

leggi anche: Elezioni comunali in Sardegna, tutti i sindaci eletti I nomi dei primi cittadini comune per comune

Aumenta il vantaggio del candidato del centrodestra a Cagliari, con 149 sezioni scrutinate su 174: Paolo Truzzu è avanti con il 50,4% (28.539 voti) contro il 47,5 dei voti per l'avversaria di centrosinistra Francesca Ghirra (26.933 voti). Se fossero confermate queste percentuali, non ci sarebbe neanche bisogno del ballottaggio.

Risultati in tempo reale: Cagliari

A Sassari, con 95 sezioni scrutinate su 136, è invece in vantaggio il candidato del centrosinistra, Mariano Giovanni Agostino Brianda, con il 33,9%, seguito di misura da quello sostenuto da un gruppo di liste civiche, Gian Vittorio Campus (30,6%). Il candidato del centrodestra, Mariolino Andria, è al terzo posto, con il 16,3%. Al ballottaggio, quindi, andranno Brianda e Campus.

Risultati in tempo reale: Sassari

Ad Alghero, con 50 sezioni scrutinate su 53, il candidato del centrodestra Mario Conoci è al 53,03 per cento (11.212 voti), mentre il sindaco uscente Mario Bruno, appoggiato dal centrosinistra, si è fermato al 31,98 per cento (6762 voti), 14,98 per cento per il candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Ferrara (3168 voti). Per Conoci, quindi, vittoria diretta senza il ballottaggio.