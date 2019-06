Condannato per abusi su una 13enne, si uccide dopo due settimane

ARBUS. Nel giugno scorso era stato condannato in tribunale a 5 anni di reclusione per abusi sessuali nei confronti di una sua allieva 13enne della squadra giovanile di basket di cui era allenatore, questa mattina 27 giugno si è tolto la vita impiccandosi in casa dei suoi genitori.

E’ il drammatico epilogo di una triste vicenda che ha avuto protagonista ad Arbus un giovane ufficiale della Marina e istruttore di basket di squadre giovanili locali, G.A, 41 anni il prossimo novembre, sposato e separato. Presumibilmente non ha retto il peso di quella condanna che gli era stata inflitta dopo che lui stesso aveva ammesso di aver avuto rapporti sessuali con la ragazzina per alcuni mesi, ma che era consenziente e non sapeva che lei avesse allora meno di 14 anni.

La condanna

a cinque anni (sarebbero stati otto senza lo sconto per il rito abbreviato) ha provato psicologicamente l’istruttore di basket e ieri mattina il peso sulla coscienza e forse anche la vergogna per quanto gli era capitato, ha prevalso sulla voglia e la forza di continuare a vivere.(l.on)