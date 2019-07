Cinquant'anni fa sulla Luna!

«L’Aquila è atterrata»: il 20 luglio di 50 anni fa le parole del comandante Neil Armstrong arrivarono nitide al centro di controllo della Nasa a Houston e da lì rimbalzarono in tutto il mondo, in un entusiasmo che molto probabilmente non è stato ancora eguagliato.

Quelle immagini in bianco e nero annunciavano un futuro luminoso e quasi fantascientifico, nel quale i collegamenti fra la Terra e la Luna sarebbero stati la regola, ma è accaduto solo per pochissimi

anni ancora, poco più di tre, e altre sei missioni in tutto.

Per celebrare la storica ricorrenza oggi sulla Nuova Sardegna un inserto di sedici pagine che ricorda le missioni aerospaziali di mezzo secolo fa ma anche la storia, i costumi, la cultura di un'epoca irripetibile.