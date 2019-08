Sardegna padrona al Palio: vince Remorex, cavallo "scosso"

SIENA. Sardegna ancora trionfatrice come un anno fa e come a luglio al Palio di Siena. La contrada della Selva ha vinto stasera 16 agosto la corsa dedicata alla Madonna dell'Assunta disputata in piazza del Campo, con il cavallo Remorex 'scosso', cioè rimasto senza il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, vincitore a luglio, che era caduto sul tufo circa a metà corsa.

Remorex ha superato il Bruco di alcuni centimetri sull'arrivo. Una vittoria assegnata al fotofinish, Questo cavallo, mezzosangue anglo-arabo a fondo inglese di nove anni, dell'allevatore Antonio Puddu di Sedilo, vinse come scosso anche nel Palio straordinario dell'ottobre 2018. E' la seconda vittoria nel Palio per l'esemplare, entrambe, appunto, da 'scosso'.

Amarezza per il fantino Andrea Mari detto Brio sulla cavalla Schietta in corsa per il Bruco: aveva iniziato

a esultare coi contradaioli ma poi il fotofinish ha decretato la vittoria della Selva. Remorex, con la sua rimonta ha cambiato in un batter d'occhio le sorti della gara che vedevano la Sardegna (sei cavalli e sei fantini isolani in piazza del Campo) clamorosamente sconfitti.