Sparatoria davanti alla questura di Trieste, uccisi due poliziotti

TRIESTE. Due poliziotti sono morti durante una sparatoria davanti alla Questura di Trieste. Si tratta di Pierluigi Rotta, agente scelto, e Matteo De Menego, agente. I due avevano circa 30 anni. Secondo quanto si è appreso, nella sparatoria sarebbero rimasti feriti altri tre agenti.

Gli aggressori sono due fratelli, uno è rimasto ferito. Entrambi sono poi stati fermati. Uno dei due, portati in Questura dopo un servizio sul furto di uno scooter, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti dopo essere stato accompagnato in bagno. L'uomo è riuscito a sottrarre la pistola dalla fondina del poliziotto e ha sparato. Subito immobilizzato uno

dei due fermati, l'altro ha tentato la fuga nei sotterranei della questura ed è stato in seguito bloccato dai poliziotti. Secondo quanto si è appreso, in serata dovrebbe giungere a Trieste il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. In arrivo anche il capo della polizia, Franco Gabrielli.