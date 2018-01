La sindaca: Giave zona franca, la benzina a 50 centesimi

GIAVE. La zona franca alle latitudini di Giave si è materializzata stupefacente e colorata come certi arcobaleni. Fascia tricolore d’ordinanza, la sindaca Maria Antonietta Uras è piombata nel rifornitore di carburante della Q8, regione Campu Giavesu, ha afferrato pompa e pistola, foto di rito, e poi ha fatto il pieno di diesel e di polemiche. Perché quel blitz istituzional faidate doveva ribadire due o tre concetti chiari: il primo è che da oggi in avanti a Giave vige la zona franca al consumo; il secondo è che non si pagano più l’Iva e l’accise sui carburanti; e il terzo è forse un messaggio subliminale rivolto al titolare del distributore, qualora l’operazione tax free non andasse in porto: forse è ora di ritoccare quei 1599 per il diesel e quel 1719 per la benzina.





In verità, prima della visita, il primo cittadino aveva scritto alla Q8: sia alla stazione giavese e sia alla Kuwait Petrolium spa. Li avvisava che a partire dal 1 gennaio 2018 sarebbe entrata in vigore l’esenzione da iva e accise nel territorio comunale, e invitava la compagnia ad adeguarsi applicando l’erogazione a tariffe scontate. Diesel a 50 centesimi al litro dunque, ma solo per i residenti.

Giuseppe Mura, titolare del rifornitore, ha letto la comunicazione e non ha ritoccato il prezzo di mezzo centesimo. «Ci sono degli accordi con la Q8 e i macchinari sono tarati – spiega – io non ho la facoltà di modificare il costo del carburante dall’oggi al domani. Magari potessi. E poi chi mi rimborsa? Perciò mi dispiace per tutti i clienti che si sono presentati convinti dei ribassi, ma qui la benzina si paga ancora a prezzo pieno».

