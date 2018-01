Meningite, in Sardegna sei casi in meno di un mese

SASSARI. Il ventenne di Senorbì ricoverato a Cagliari è il sesto caso di meningite registrato in Sardegna in meno di un mese.

Dopo la studentessa di Cagliari che il 22 dicembre aveva partecipato a una festa in discoteca e poi era stata ricoverata per la meningite, in Sardegna sono stari registrati altri due casi a Nuoro: ricoverati d'urgenza nel giro di 24 ore nel reparto Malattie infettive, un disabile di 50 anni e la sua badante originaria della Romania, di 43 anni.

Il primo paziente era arrivato all'ospedale San Francesco il giorno di Capodanno, si trattava di un uomo che frequenta una comunità diurna. Poi è toccato alla badante che ha avuto la stessa diagnosi: meningite batterica da meningococco b.

Il quarto caso è stato il giovane di 19 anni di Tortolì deceduto in ospedale a Lanusei. Poi è emerso il caso del 50enne di Olbia, ricoverato agli Infettivi di Nuoro. La sua meningite era di un tipo meno contagioso, il paziente non è mai stato in pericolo di vita.

Finora l'Ats di Sassari non ha mai parlato di epidemia