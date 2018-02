L'ad Giuseppe Mannina: "L'ex Alcoa si chiamerà SiderAlloys Italia"

SASSARI. Si riparte dopo cinque anni di stop e otto di battaglie. Da Alcoa a SiderAlloys, nella fabbrica dell’alluminio di Portovesme si riaccendono le luci che tanti credevano definitivamente spente. La nuova vita è quasi un miracolo, nell’isola del declino industriale e nel Sulcis che affonda.

Ed è un segnale importante soprattutto perché significa che l’industria pesante può avere ancora un ruolo nell’economia della Sardegna. La svolta è arrivata pochi giorni fa, al Ministero dello Sviluppo Economico è stato firmato il passaggio dello stabilimento ex Alcoa al gruppo svizzero SiderAlloys che garantirà la continuità della produzione.

Una vittoria per il ministro Carlo Calenda: è stato lui a gestire la fase di transizione con il passaggio intermedio a Invitalia. Gli operai ricominceranno a fare quello che hanno sempre fatto: produrre alluminio. È come se l’orologio ritornasse indietro: si ricomincia da dove ci si era fermati dopo lo stop di Alcoa, determinato dagli alti costi dell’energia. In fabbrica dopo cinque anni c’è da togliere tanta ruggine ma si respira entusiasmo e voglia di fare. I sindacati stanno alla finestra, in attesa di conoscere nel dettaglio il piano industriale.

Giuseppe Mannina, amministratore delegato di SiderAlloys

L’amministratore delegato di SiderAlloys Giuseppe Mannina – che ha firmato l’intesa al Mise – assicura che il gruppo svizzero crede moltissimo nell’investimento. "La nuova Alcoa si chiamerà SiderAlloys Italia _ dice _. Nello stabilimento di Portovesme prevediamo di poter produrre a regime circa 147mila tonnellate di alluminio primario. Per l'energia accordo decennnale con l'Enel. Avvieremo un progetto mirato alla riqualificazione del territorio e i lavoratori potranno rilevare una quota azionaria della società".

