GHILARZA. Un 40enne di Ghilarza è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale vicino a Collalto in provincia di Siena. Si tratta di Cristian Manca, residente a Colle Val d'Elsa. Il conducente della vettura avrebbe effettuato un sorpasso mentre in direzione contraria arrivavano altre due macchine.

Il quarantenne ghilarzese è rimasto gravemente ferito e ha perso conoscenza. Il personale di un'ambulanza del 118 ha tentato di rianimarlo, ma i soccorsi sono stati inutili.



Il conducente

dell'auto sulla quale viaggiava Manca e quello dell'altra vettura coinvolta sono stati trasportati in ospedale Scotte di Siena. Una quarta persona coinvolto nell'incidente ha riportato delle contusioni ed è stata medicata all'ospedale di Campostaggia.