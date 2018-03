«Le mafie sono alimentate da indifferenza e corruzione»

Il 21 marzo 2002, quando Libera scelse Nuoro come sede principale della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, c’è chi si stupì. Perché la Sardegna? Cosa c’entra con le mafie e con le regioni storicamente segnate dalla presenza mafiosa? Era una scelta che guardava avanti. Avevamo scelto questa terra che amo molto – tra le più incantevoli del mondo, aspra e generosa insieme – perché già allora si delineavano, per chi avesse gli occhi per vedere, le logiche di una mafia annidata nei processi di globalizzazione, mimetizzata in quell’ imponente e incontrollato flusso di capitali che avrebbe sconvolto gli equilibri sociali ed ecologici, provocando sofferenze alle persone e all’ambiente.

Una mafia “imprenditrice” e senza confini, presente dovunque fosse possibile arricchirsi illegalmente o in modo formalmente legale ma con capitali illeciti. Una mafia che avrebbe usato la corruzione – il potere persuasivo del denaro – più della violenza diretta, pur senza rinunciare all’attentato, all’ intimidazione, all’omicidio per piegare o eliminare le coscienze inflessibili, le tante persone oneste che cocciutamente – la proverbiale cocciutaggine dei miei amici sardi – stanno dalla parte del bene. Allora, in quella piazza di Nuoro, risuonò più volte l’espressione “nessuna delega”, un’espressione che ancora oggi è bene tenere a mente e trasformare in un’etica, in un modo di essere e di fare. Nessuna delega perché soltanto l’esercizio della responsabilità permette a una democrazia di essere sostanziale, di garantire lavoro, istruzione, benessere sociale e economico.

Nessuna delega perché solo facendo ciascuno la nostra parte – cittadini, amministratori, politici, imprenditori – impediamo che una comunità si disgreghi nelle divisioni e negli egoismi, e diventi permeabile agli interessi illeciti e criminali. Nessuna delega perché l’indifferenza è l’incubatrice della corruzione e la corruzione la premessa delle mafie. Sta qui il senso della Giornata del 21 marzo: nell’impegno quotidiano con cui ciascuno, individualmente e collettivamente, contribuisce a un cambiamento, trasformando la memoria in memoria viva. Quelle persone di cui leggeremo i nomi nella piazza di Alghero e contemporaneamente in oltre 4000 luoghi d’Italia, Europa, America Latina – tra cui quelli di Emanuela Loi, di Bonifacio Tilocca, di don Graziano Muntoni –

non sono morti per avere una targa o una corona di fiori, ma per un ideale di giustizia che tocca a noi realizzare. È questo il compito degli italiani onesti, il compito della Sardegna libera, fiera e dignitosa che ho imparato e avuto la fortuna di conoscere, terra di bellezza e di giustizia.