Un sardo di 45 anni muore per overdose di cocaina a Milano

MILANO. Un uomo di 45 anni, residente in Sardegna, è morto questa mattina per overdose di cocaina all'interno del parco Cassinis, a Milano. Intorno alle 11.20 alcuni tossicodipendenti hanno segnalato una persona in

difficoltà nell'area verde all'altezza di via Fabio Massimo ma, all'arrivo dell'ambulanza, era già morto. Accanto al corpo è stata trovata una bustina di cocaina. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, il 45enne aveva un biglietto aereo per tornare questo pomeriggio in Sardegna.