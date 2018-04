Sardegna sul podio in Italia per le specialità ittiche

ROMA.Sardegna fra le tre regioni italiane con il maggior numero di specialità ittiche. Nell'isola spiccano le preparazioni a base di muggine e tonno. Da altre parti si va dagli involtini di pesce spada allo stoccafisso prodotti in Calabria, passando per la colatura di alici di Cetara in Campania, al brodetto di vongole dell'Emilia-Romagna. Sono 150 le specialità ittiche che fanno parte delle 5 mila produzioni agroalimentari tradizionali (Pat), riconoscimento attribuito dal Ministero delle Politiche agricole ai prodotti lavorati secondo antiche ricette.

È la mappa di produzioni di nicchia a base di pesci, crostacei e molluschi che caratterizzano generalmente aree territoriali molto ristrette. A tracciarla è la Federcoopesca-Confcooperative in vista dell'apertura della stagione delle gite fuori porta; un'occasione colta da 4 italiani su 5, secondo un'indagine della stessa associazione, per andare a caccia di specialità eno-gastronomiche.

Sul podio tra le Regione con maggiori riconoscimenti di mare c'è il Veneto con 21 prodotti, seguito dalla Calabria con 20, e dalla Sardegna con 14. E poi ancora Friuli Venezia Giulia (13), Sicilia (11), Molise e Campania (10), Puglia (9), Emilia Romagna e Lazio (8 ciascuno), Liguria (7), Umbria (6), Lombardia (4), Basilicata e Piemonte (3), Abruzzo, Trentino e Marche (1 ciascuno). I prodotti sono tanti e per tutti i gusti.

Al Nord si passa dal dondolo friulano, ovvero il tartufo di mare, al pesce azzurro e all'anguilla del Delta del Po. Il pesce in scapece, fritto e conservato in una marinatura si può

assaporare in Abruzzo, Molise e Puglia. Ma non è solo il mare a farla da padrone, perchè una buona offerta di Pat arriva anche dalle acque dolci, come il coregone e il pigo in Veneto, i prodotti ittici in carpione in Piemonte e la carpa, il latterino e i lucci del lago Trasimeno in Umbria.