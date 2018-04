Siccità, emergenza finita ma c'è un nuovo allarme: l'abbondanza va gestita

SASSARI. La Sardegna non è più a secco, ma non è ancora in salvo. I rovesci delle ultime settimane hanno fatto salire il livello dei bacini, alcuni hanno raggiunto il loro massimale, ma è ancora troppo presto per parlare di emergenza siccità superata.

A lanciare il nuovo allarme è anche Giovanni Sistu, l'amministratore unico dell'Enas, che sottolinea come ora occorra mostrare la massima attenzione nella gestione dell'acqua per evitare che si ripeta il bis di un'estate fa, quando quasi tutta la Sardegna aveva dovuto fare i conti con rubinetti a secco e acqua razionata nei mesi a più alta densità di turisti.

Non c'è dubbio che le piogge abbiano raddrizzato una situazione che aveva preso una piega pericolosissima: è stata la peggiore siccità dal 1922. Ma ora l'isola si dovrà dimostrare capace di sapere gestire

questa nuova abbondanza, i rischi di possibili restrizioni, insomma, non sono ancora scongiurati.

Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale