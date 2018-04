Budoni, al Senato dopo 8 mesi di malattia: alle "Iene" il caso della dipendente comunale

CAGLIARI. «Il ministero del Lavoro e l'Inps avviino un'ispezione sul caso della neo senatrice Vittoria Bogo Deledda, in malattia per un anno come dipendente pubblico del Comune di Budoni in Sardegna e improvvisamente guarita al momento della sua candidatura al Senato con il Movimento 5 stelle, come documentato da un'inchiesta delle Iene».

La presa di posizione arriva dal deputato del Pd Michele Anzaldi, in merito a quanto denunciato ieri dalla trasmissione tv. La troupe de Le Iene, inoltre, è stata aggredita dal marito della neo senatrice del M5S. «Quanto reso pubblico - aggiunge l'esponente del Pd - è sufficiente per procedere d'ufficio, ma se non ci sarà una risposta a breve presenterò un'interrogazione parlamentare».

«È tutto regolare? Diagnosi e prescrizioni mediche - prosegue Anzaldi - sono regolari? La coincidenza tra candidatura M5s e guarigione, dopo una malattia così lunga, non può che alimentare sospetti. Il 29 gennaio Bogo Deledda

viene candidata, il 2 febbraio guarisce e si mette in ferie per la campagna elettorale. Dopo un'assenza per malattia durata mesi e mesi, l'esponente M5s torna in salute e per settimane gira in lungo e in largo la Sardegna per comizi con Luigi Di Maio e i candidati del partito di Grillo».