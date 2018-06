Elezioni comunali in Sardegna, alle 19 affluenza al 45,6 per cento

leggi anche: Elezioni comunali in Sardegna, alle 12 l'affluenza al 22,7 per cento Il dato è in aumento rispetto alle precedenti amministrative. I seggi aperti fino alle 23

È del 45,6% l'affluenza rilevata alle 19 nei 38 centri della Sardegna chiamati alle urne per le elezioni comunali, sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Dopo quello delle 12, dunque, il dato dell'affluenza si conferma ancora in aumento: alle precedenti amministrative, alle 19 la percentuale era stata del 36,3%, ben nove punti percentuali in meno. Si vota fino alle 23.

Iglesias e Assemini sono gli unici due Comuni con più di 15mila abitanti in cui è previsto l'eventuale turno di ballottaggio, domenica 24 giugno.

A Iglesias alle 19 ha votato il 43,2%; ad Assemini l'affluenza è stata del 35,1%. In 18 Comuni è in corsa una sola lista: agli aspiranti sindaci basterà raggiungere il quorum del 50% dei voti per conquistare la vittoria.