Comunali, Assemini e Iglesias al ballottaggio. Eletti 36 sindaci

CAGLIARI. Andranno al ballottaggio, fra due settimane, i due comuni con più di 15mila abitanti in cui ieri si è votato per il rinnovo del conisglio comunale. Ad Assemini ci sarà una sfida fra Cinquestelle e centrodestra, mentre a Iglesias il centrosinistra sfiderà il centrodestra.

Nel dettaglio ad Assemini, dove nelle scorse elezioni avevano vinto con Mario Puddu i pentastellati, lsono state scrutinate 18 sezioni su 22 e la candidata grillina Sabrina Licheri è in vantaggio con il 45,07 per ccento dei voti, dietro di lei Antonio Scano, centrodestra, con il 35,10 per cento dei voti. Distanziatissimi gli altri tre candidati: Francesco Lecis 8,61; Francesco Consalvo 6,40, Irene Piras 4,82.

A Iglesias invece scrutinate 27 sezioni su 32, per cui anche qui il risultato è delineato. In vantaggio il candidato del centrosinistra, Mauro Usai, che ha raccolto il 41,13 dei voti. Seconda, e dunque al ballottaggio, Valentina Pistis del centrodestra, con 28,18 per cento. Fuori Federico Garau di 5stelle, con il 20,77.

Questi gli altri sindaci eletti. In provincia di Sassari ad Aglientu ha vinto Antonio Tirotto, a Budoni Giuseppe Porcheddu, a Chremule Antonella Chessa, a Chiaramonti Alessandro Unali e a Palau Giuseppe Manna, a Sedini Salvatore Carta.

In provincia di Nuoro a Galtellì Giovanni Santo Porcu, a Irgoli Ignazio Porcu, a Jerzu Carlo Lai, a Macomer Antonio Onorato Succu, a Meana Sardo Marco Demuru, a Oliena Sebastiano Antioco Congiu e a Sindia Demetrio Luigi Daga.

In provincia di Oristano ad Ales Francesco Mereu, a Boroneddu Fabrizio Miscali, a Cabras Andrea Abis, a Modolo Omar Alj Kamel Hassan, a Narbolia Gian Giuseppe Vargiu, a Nughedu Santa Vittoria Francesco Mura, a Pompu Moreno Atzei, a Riola Mauro Salvatore Saba, a Simala Giorgio Scano, a Soddì Greta Pes e a Villa Verde Sandro Marchi.

Nel sud Sardegna a Collinas Francesco Sanna, a Donori Maurizio Meloni, a Fluminimaggiore Marco Corrias, a Furtei Nicola Cau, a

Gesturi Edilberto Cocco, a Ortacesus Fabrizio Mereu, a Senorbì Alessandro Pireddu, a Seui Marcello Cannas, a Teulada Daniele Serra e Villaspeciosa Gianluca Melis . Nell'area metropolitana di Cagliari si votava oltre che ad Assemini anche a Decimomannu, dove ha vinto Anna Paola Marongiu