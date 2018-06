E' in Sardegna il mare più bello d'Italia, parola di Legambiente e Touring club

ROMA. Le terre della Baronia di Posada e del Parco di Tepilora in provincia di Nuoro, il litorale di Chia nel Sud della Sardegna, la Maremma toscana con Castiglione della Pescaia come miglior comune: per chi cerca la meta delle prossime vacanze, sono queste le destinazioni a cui puntare. A incoronarle la guida «Il mare più bello d'Italia» di Legambiente e Touring Club italiano.

Presentata stamani 15 gugno a Roma, vede la Sardegna confermarsi regina dell'estate anche nel 2018 con cinque comprensori a «cinque vele», il riconoscimento più alto. Quattro comprensori brillano in Sicilia, due in Puglia, Campania, Toscana, e uno in Liguria e Basilicata. La 'guida blù raccoglie 96 comprensori marini e 40 lacustri (di cui rispettivamente 44 e 33 con foto e descrizione). A ottenere le cinque vele sono 17 marini - dalla Liguria al Salento - e sei lacustri, con in testa il lago di Molveno seguito da quelli di Fiè e di Monticolo, tutti in Trentino Alto Adige. Alla base della selezione non c'è solo la qualità delle acque balneari ma anche l'attenzione all'ambiente.

A Posada, ad esempio, si va in spiaggia con mezzi elettrici, mentre a Castiglione

della Pescaia gli stabilimenti balneari usano stoviglie biodegradabili. Proprio per la lotta alla plastica, nel corso della presentazione è stato premiato il sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, per la messa al bando delle stoviglie in plastica monouso in tutto l'arcipelago.