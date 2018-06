Fondi ai gruppi, condanna confermata per due ex consiglieri di Forza Italia

CAGLIARI. È stata confermata, anche in secondo grado, la condanna rispettivamente a tre anni e a due anni e quattro mesi nei confronti degli ex consiglieri regionali di Forza Italia Carlo Sanjust e Onorio Petrini, finiti nell'inchiesta per l'uso illecito dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna e già condannati in primo grado.

Tra le accuse contestate a Sanjust dal pm Marco Cocco c'era anche quella di aver addebitato al gruppo consiliare del Pdl le spese per il banchetto del suo matrimonio, mentre Petrini avrebbe comprato un maxi televisore e altro materiale elettronico ritenuto

non legato alle esigenze del gruppo.

In secondo grado il processo era stato riaperto con l'esame di due investigatori che hanno lavorato all'indagine del pm Marco Cocco. Oggi 15 giugno la Corte ha pronunciato la sentenza di condanna, confermando l'esito del processo di primo grado.