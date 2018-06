Rom, il 5Stelle sardo Pino Cabras: da Salvini parole inaccettabili

CAGLIARI. «Parole inaccettabili e da condannare senza mezzi termini». Anche da parte del Movimento 5 stelle piovono critiche contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha annunciato di voler fare un censimento dei Rom.

«Caro ministro - afferma il deputato M5S Pino Cabras - hai giurato sulla Costituzione e ad essa ti devi sempre attenere, evitando posizioni che hanno il sapore di una discriminazione etnica e razziale. Nelle ultime settimane non ho avuto difficoltà a difendere l'operato del ministro dell'Interno, ma le sue dichiarazioni sui rom riguardano un tema che non è priorità di questo governo. Sarebbe stato più in linea con l'accordo sottoscritto e con la natura del suo incarico che il ministro Salvini avesse

già iniziato ad occuparsi di mafia, di camorra e della criminalità organizzata infiltrata nelle grandi città del nord».

Sono questi, secondo Cabras, «i fenomeni che Salvini deve affrontare da subito con tutta la determinazione possibile per dare forza al governo del cambiamento»