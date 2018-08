Continuità territoriale, stagione da record nei cieli sardi: 1,3 milioni di posti

CAGLIARI. Vista dai dati della Continuità è stata un'estate da record. La Regione dà un po' di numeri. Dal 15 giugno al 15 settembre sulle rotte della Ct1 i posti messi a disposizione dopo gli ultimi incrementi sono di 1,3 milioni di posti. Segno da una parte che le rotte continuano a essere molto richieste, ma anche che la nuova Ct1 è sempre più necessaria. Alitalia. Sulla Alghero-Milano il totale delle poltrone offerte raggiunge le 100mila con un aumento del 159 per cento rispetto alla disponibilità minima prevista dal decreto di imposizione degli oneri di servizio. Il Cagliari-Milano, sempre nel periodo 15 giugno - 15 settembre, arriva a 336mila posti, con in incremento del 168 per cento. Sul Cagliari-Roma il numero totale dei posti disponibili è di 379mila pari al 145 per cento di incrementi. Air Italy. Sulla rotta Olbia-Roma gli aumenti di capienza hanno raggiunto il 29 per cento per un totale

di 167mila posti in vendita. Sulla Olbia-Milano è stato registrato il 42 per cento di incrementi pari a 193mila posti in vendita.Sulla Alghero-Roma Blue Air ha provveduto a diversi incrementi raggiungendo un totale di posti messi in vendita superiore a 186mila.