In Sardegna vento a 160 chilometri orari, trombe d'aria e grandinate flagello

Ha raggiunto già i 160 chilometri orari il vento di libeccio che da ieri notte 28 ottobre sta soffiando sulla Sardegna accompagnato da piogge e temporali.

Ha raggiunto già i 160 chilometri orari il vento di libeccio che da ieri notte 28 ottobre sta soffiando sulla Sardegna accompagnato da piogge e temporali. Il picco è stato registrato questa mattina a Capo Carbonara dai rilevatori dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. Registrati oltre cento chilometri orari anche a Capo Bellavista.

La tromba d'aria, accompagnata da una pioggia torrenziale, che si è abbattuta su Luras ha creato numerosi danni. La sindaca del comune gallurese, Marisa Careddu, ha ordinare la chiusura delle scuole annullando il rientro pomeridiano. La furia del maltempo ha divelto le tribune dello stadio «Limbara», sradicato sughere secolari, danneggiato numerosi tetti nel centro abitato e cavi dell'energia elettrica e delle linee telefoniche. In diversi punti del paese sono impegnati i vigili del fuoco arrivati da Tempio e squadre di operai comunali per mettere in sicurezza le situazioni più gravi.

Nuoro. La città si è svegliata sotto un nubifragio che in breve ha allagato le strade e resa pericolosa la circolazione

Una tromba d'aria si è registrata tra Narcao e Villaperuccio, dove sono stati strappati i tetti di alcune abitazioni. Discorso analogo a Nuoro colpita da un nubifragio nelle prime ore di di questa mattina, e tra Sindia e Macomer dove la tromba d'aria ha fatto finire lungo alcune strade provinciali alberi e rami. Tromba d'aria accompagnata da forti piogge anche a Luras, in Gallura, con allagamenti e strade piene di detriti.

Alghero. Una grandinata intensa anche con granelli di ghiaccio grandi diversi centimetri si è abbattuta su Alghero provocando danni a numerose auto sia in transito che in sosta. I passanti hanno avuto difficoltà a reggere l'impatto della grandine con gli ombrelli ed è stato un fuggi fuggi generale. Le condizioni climatiche avverse hanno anche impedito l'atterraggio del volo Ryanair Bologna-Alghero che è stato dirottato su Olbia.

A Pabillonis nel Medio Campidano un albero è caduto lungo la Strada provinciale 63. Mentre un grosso masso è caduto lungo la Statale 200 dell'Anglona, obbligando alla chiusura all'altezza del chilometro 23. Tromba d'aria anche a Semestene nel Sassarese con rami caduti lungo le strade.

Alghero da una parte e Porto Pozzo nei pressi di Santa Teresa di Gallura dall'altro sono stati colpiti da una grandinata record che ha danneggiato numerose auto e messo in pericolo l'incolumità dei passanti. Il volo Bologna Alghero è stato dirottato su Olbia per le proibitive condizioni meteo. Il sindaco di Alghero, Mario Bruno, ha annunciato che chiederà lo stato di calamità.

Santa Teresa di Gallura. Una pietra di ghiaccio grande come il palmo di una mano era uno dei granelli di grandine che si è rovesciata anche su Porto Pozzo, in Gallura. La grandinata è durata poco ma ha messo alla prova il traffico stradale:

In Ogliastra, a Barisardo, una famiglia di turisti tedeschi a bordo di una Land Rover è stata quasi trascinata in mare dalla forza delle onde della spiaggia di Bucche Strumpu, dove erano andati mentre si stava scatenando la buferai. Hanno chiesto aiuto ad alcuni residenti che hanno visto la scena. La polizia municipale è intervenuta e sta indagando per capire se il pericoloso incidente sia avvenuto perché la famiglia aveva parcheggiato il mezzo in spiaggia.

A Fonni è esondato un piccolo fiume e le strade si sono allagate, così come a Siniscola la pioggia ha ugualmente prodotto l'effetto di allagare le strade creando pericolo per il traffico