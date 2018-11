Anziana scomparsa a Cagliari, trovato il corpo

CAGLIARI. Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nel primo pomeriggio di ieri in via del Fangario, a Cagliari.Il corpo si trovava all’interno di un terreno privato, vicino a un canneto. Il proprietario si è accorto della salma e ha chiamato subito il 113.Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante. Il cadavere è stato trasferito al cimitero di San Michele per i successivi accertamenti.Secondo i primi accertamenti dovrebbe trattarsi del corpo di Annamaria Giordano, la donna di 82 anni, gravemente malata di Alzheimer, scomparsa il 18 ottobre scorso.L’anziana si trovava

in un negozio con un familiare e si era allontanata facendo perdere le sue tracce. Per giorni forze dell’ordine, vigili del fuoco e familiari l’hanno cercata, ma inutilmente. Del caso si era anche occupata la trasmissione Rai «Chi l’ha visto?». Ieri, purtroppo, la tragica scoperta.