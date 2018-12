Stipendi, nell'isola fra i più bassi d'Italia

SASSARI. Ogni anno un milanese guadagna 10mila euro più di un sardo. L'isola, infatti, è in coda nella classifica degli stipendi. Le province di Oristano e Nuoro si trovano oltre la 100esima posizione, il Sud Sardegna poco più su.Va leggermente meglio a Sassari, ormai comprensiva anche della Gallura, con un migliaio di euro in più in tasca rispetto a Oristano e Nuoro. A sorridere è solo Cagliari, al 63esimo posto, ma il suo è un sorriso amaro visto che rispetto al 2017 ha perso 13 posizioni.

Le province isolane sono quelle che tra il 2017 e il 2018 hanno fatto registrare il peggior risultato d'Italia. La ricerca di JobPricing sulla retribuzione media degli italiani mette in evidenza un Paese a due velocità. Una fotografia dell'Italia che non rappresenta una novità.Tra le regioni svetta la Lombardia a quota 31mila euro di media,

la Sardegna ha una retribuzione media di soli 25.589 euro. Peggio fanno solo Calabria - con 24.622 euro -, Basilicata e Molise.

Il servizio sul giornale in edicola e nella versione digitale