Sanità e punti nascita: botta e risposta fra la Grillo e la Regione

CAGLIARI. Botta e risposta fra il ministro della Salute pentastellata Giulia Grillo, arrivata nell'isola a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Desogus, e l'amministrazione regionale. Il punto del contendere è la spesa sanitaria e la questine dei punti nascita.

"La Regione Sardegna spende quasi 4 miliardi di euro in sanità rispetto a una popolazione di 1,6 milioni di abitanti: questo vuol dire che si spende male" _ ha detto la ministra Giulia Grillo _. Bisogna quindi capire gli errori fatti a livello di programmazione e gestione che hanno portato a non avere risultati in termini di salute".

Per esempio, ha spiegato l'esponente del M5S, "dai dati relativi al 2016 emerge che i livelli essenziali di assistenza della Sardegna non sono stati soddisfatti, soprattutto a livello di prevenzione, assistenza ad anziani e posti letto per lungodegenza e riabilitazione".

E sulla polemica per i punti nascita, la Grillo ha aggiunto: "Rispetto ai cinque punti nascita sub standard - La Maddalena, Alghero, Sirai Carbonia, Nostra Signora Mercede di Lanusei, Bonaria di San Gavino - la Regione Sardegna non ha mai chiesto parere di deroga al Comitato punti nascita nazionale. Non so se qui è stato riferito perché puntualmente viene detto che è il ministro che vuole chiudere, ma sappiate che la Regione non ha mai presentato richiesta di deroga. Una volta chiesta - ha spiegato la ministra - il Comitato tecnico può avviare un'interlocuzione con la Regione e prescrivere una serie di azioni con le quali arrivare al punto di tenere aperto quel determinato punto nascita. In altre regioni è accaduto".

La replica dall'ammnistrazione regionale non si è fatta attendere. "La Ministra evidentemente non è stata informata dai suoi uffici, con i quali sono già in corso interlocuzioni operative per la definizione del piano investimenti _ si legge nella nota diffusa dalla Regione in replica al titolare del Dicastero della Salute _. Ribadiamo che non c'è stata alcuna disattenzione da parte della Regione che dopo l'approvazione della rete ospedaliera, condizione necessaria per poter accedere agli investimenti governativi, ha avviato le interlocuzioni con il ministero. La stessa rete ospedaliera ha previsto gli interventi prioritari nella costruzione dei nuovi ospedali di Alghero e del Sulcis Iglesiente oltre al completamento degli interventi strutturali già avviati relativi agli ospedali di Sassari, Nuoro e Cagliari".

"Sui punti nascita _ chiude la nota _ la stessa Ministra continua a contraddirsi: se in Sicilia il

Governo ha emanato un atto formale durissimo, in Sardegna non è mai stata chiara sulla possibilità di deroga. La Ministra sembra inoltre dimenticare che esistono, poiché sono stati espressamente definiti e attivati, adeguati percorsi nascite, in attesa del suo pronunciamento sulla deroga". --