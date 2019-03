Alessandra Zedda al Tgcom: "Violenza sulle donne, servono iniziative di peso"

CAGLIARI. Finestra sulla tv nazionale per Alessandra Zedda, la capogruppo di Forza Italia nel vecchio consiglio regionale e ora fortemente candidata a occupare un posto nella giunta guidata da Christian Solinas. La Zedda, sarebbe destinata all'Industria, dopo aver ottenuto ancora un grande successo personale alle elezioni nel collegio di Cagliari.

Alessandra Zedda è stata ospite al Tgcom su Canale 5 per commentare l'incredibile sentenza di Ancona dove due giovani accusati di stupro erano stati assolti in appello perché la loro vittima era "troppo mascolina". Sentenza venuta a galla dopo che la Cassazione l'ha annullata, ma che ha acceso un profondo dibattito sul fatto specifico oltre che sul tema della violenza di genere.

Alessandra Zedda è stata interpellata non a caso, visto che è stata la prima firmataria dedella legge approvata in consiglio regionale nel luglio scorso, e che porta un nome significativo: "Reddito di libertà". Questa legge, dotata inizialmente di 300mila euro, Dà la possibilità alle donne di abbandonare chi in famiglia le perseguita, potendo contare su una autonomia economica. In questo modo si mette fine al ricatto che spesso costringe le donne vittime di violenza, insieme ai figli, a rimanere ancora prigioniera in una casa diventata purtroppo degli orrori.

Sul tema della violenza sulle donne, al Tgcom, la Zedda ha sottolineato come occorrano "iniziative di peso affinchè si possa agire a 360 gradi contro la violenza sulle donne. Servono certamente progetti di educazione affettiva che devono partire già dalla scuola d'infanzia. Ma in ogni caso, è necessario avere un approccio epocale nella cultura di genere".

La legge regionale sul "Reddito di libertà" potrebbe essere presa d'esempio anche dal Parlamento? "Non posso che augurarmi che possa essere replicata su larga scala _ ha risposto Alessandra Zedda _. Mi farò anche promotore perché ci sia una legge nazionale. La nuova legge cosidetta Codice rosso? Si tratta di un punto di partenza. Noi, nelle istituzioni, dobbiamo impegnarci a intervenire con formule incisive e risolutive".

E fra queste, la Zedda dice che la legge "Reddito di libertà" sarà migliorata. "Intanto è già stata rifinanziata _ commenta l'esponente di Forza Italia _, ma in questa legislatura vogliamo puntellarla ulteriormente anche e sopratutto dal punto di vista finanziario".