Da Cagliari a Sassari, nell’isola 29 Comuni al voto

SASSARI. Saranno solo 29 i comuni che andranno al voto il prossimo 26 maggio, ma di questi due sono le città più popolose dell’isola, Cagliari e Sassari. Sopra i 15mila abitanti, e dunque con possibile ballottaggio, urne aperte anche ad Alghero, Monserrato e Sinnai.A maggio si voterà a Cagliari con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale della consiliatura: Massimo Zedda, infatti, si è dimesso per fare il leader del centrosinistra in Consiglio regionale e il capoluogo dovrà così ritornare al voto. A Sassari, invece, tutto come da programma: il mandato del sindaco Nicola Sanna, Pd, arriverà alla scadenza naturale: il primo cittadino ha infatti ritirato le dimissioni presentate all’indomani del ko alle regionali.Urne aperte anche ad Alghero, dove cinque anni fa l’ex Pd Mario Bruno si era imposto sul centrodestra. Voto anticipato invece a Monserrato, dove lo scorso giugno il sindaco Ignazio Locci, area centrodestra, eletto nel 2016, aveva visto bocciare il suo bilancio anche da pezzi della sua maggioranza. Da quel momento il Comune è retto da un commissario straordinario. Ritorna alle urne anche Sinnai, il cui sindaco Matteo Aledda, eletto nel 2016, è morto lo scorso dicembre.Oltre Sassari e Alghero al nord andranno al voto anche Sorso (vicinissimo a superare la soglia dei 15mila abitanti), Castelsardo, Illorai e Golfo Aranci, unico comune della Gallura. Prova a eleggere il sindaco anche a Putifigari, dove l’anno scorso non era stata presentata alcuna candidatura. Stessa situazione in tre comuni del Nuorese - Austis, Ortueri e Sarule -, dove la carica di sindaco è rimasta vacante. Tra Nuoro e Ogliastra si voterà anche a Tortolì, Villagrande Strisaili e Onanì. In provincia di Oristano urne aperte a Bosa, Magoamadas (che da

anni non riesce a eleggere una nuova amministrazione) e Sini (dove il sindaco Massimo Cau si è dimesso qualche mese fa). Nove i comuni al voto nella provincia del Sud: San Gavino, Serrenti, Villasimius, Calasetta, Guasila, Sant’Anna Arresi, Samatzai, Genoni ed Esterzili.