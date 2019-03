«La grande cucina di Sardegna», da venerdì 15 in edicola la nuova collana

SASSARI. Il mondo enogastronomico sta cambiando e vira verso le origini. È fondamentale tornare alla convivialità che ci ha caratterizzato fino a qualche anno fa, ai sapori semplici, alla ricerca della qualità delle materie prime, alla stagionalità e artigianalità dei prodotti. Le influenze sono fondamentali, ma è importante ricercare nel proprio territorio gli ingredienti base, per evitare che scompaiano in modo inesorabile.È tornato il tempo di una pasta e di un pane di grano duro prodotto e trasformato in Sardegna, di un formaggio a latte crudo, dei prodotti artigianali e di una cucina "essenziale".

Una grande occasione per ripartire con efficacia chiamando in causa un cuoco sardo, d'origine e di cultura, dalla carriera costellata da successi mondiali, tra i quali anche quello di "Cuoco italiano dell'anno" conquistato nel 1998. Sergio Mei è un figlio di questa terra. Ha tenuto per anni corsi di training professionale alla scuola Richemond di Lucerna. Unico cuoco italiano fra gli illustri docenti dell'Ecole Lenôtre di Parigi. Autore anche di numerosi libri di cucina: la sua ultima creatura, il monumentale "La Cucina Italiana all'Italiana".

La Nuova Sardegna promuove ora "La grande cucina di Sardegna", un'opera in diciotto volumi, dagli antipasti ai dolci, in edicola da venerdì a 7,60 euro più il prezzo del quotidiano, con l'aggiunta, per ogni uscita, di un piatto firmato Tognana che al termine della collana consentirà ai lettori di completare un servizio per sei persone.Si tratta di un'opera che si propone di offrire un'ampia raccolta di ricette della cucina sarda, arricchita da una sezione di ricette firmate da Sergio Mei e arricchite da splendide immagini, che suggeriscono presentazioni attuali e raffinate, da cui trarre ispirazione per un pranzo o una cena speciali.

Sassari diventa la capitale sarda del buon gusto SASSARI. Tre giorni immersi nei sapori di un'isola. Il mondo enogastronomico sardo si dà appuntamento a Sassari, nei locali di Promocamera, per un lungo weekend che da venerdì 15 a domenica 17 marzo vedrà la prima edizione di "CheGusto!". Un salone-festival del cibo e delle bevande della Sardegna che propone un ricco cartellone di eventi: vetrine alimentari, show-cooking, incontri coi protagonisti, eventi, degustazioni, presentazioni di libri e uno spazio business dedicato agli addetti ai lavori.

Un compendio di tradizione e creatività per assaporare i profumi ed il mondo gastronomico dell'isola, per ritrovare sapori dimenticati e per semplicemente "rubare" i segreti di un grande cuoco. Volumi che si possono consultare, per preparare piatti squisiti, o da leggere, per scoprire curiosità e trovare suggerimenti per continuare od innovare una tradizione che annovera una storia millenaria. La storia, del resto, è costellata da eventi che hanno rivoluzionato e condizionato pensieri e filosofia di vita, permeando piano piano condizioni sociali, ma anche semplici e radicate abitudini, che incidono e caratterizzano la vita di ogni giorno. Alimentarsi è un gesto quotidiano necessario che racchiude in sé memoria e radici, a volte saperi che incondizionatamente definiscono e identificano popoli, usanze e costumi. Con la scoperta delle Americhe, il vecchio Continente è stato invaso da prodotti nuovi, che hanno arricchito e trasformato la sua gastronomia.

La Sardegna, in quanto isola, ha mantenuto immutato, per diverso tempo, un sistema alimentare "tradizionale". Il passaggio lento e prudente dalla "tradizione" alla "modernizzazione", non è una rottura con il passato, ma un lento e adeguato cambiamento delle condizioni di vita che naturalmente ed inesorabilmente mutano col tempo. L'avvento di nuovi prodotti provenienti dalla scoperta del Nuovo Mondo, giunti nell'isola in tempi moderni, hanno iniziato a trasformare, un modello alimentare considerato "tradizionale". Dopo l'apparizione, agli inizi del XX secolo, delle prime ricette scritte, si è iniziato a documentare e repertare la "cucina dei Sardi", rimasta fino ad allora orale e praticata quotidianamente in casa.

Ora innumerevoli sono i ricettari, forse per la necessità di riempire un vuoto millenario, e molto spesso confondono e mistificano "identità" e "tradizione". Massimo Montanari, maitre à penser, argomenta: «L'identità non si costruisce sul nulla, ma nel confronto e nello scambio con identità diverse. L'identità è tanto più forte, quanto più la capacità di confronto e di scambio è stata forte. L'Europa, costruita sulla contaminazione di culture diverse, ha elaborato a iniziare dal Medioevo un'identità alimentare e gastronomica particolarmente ricca e interessante. Un diffuso equivoco vuole che l'identità sia qualcosa da cercare, trovare, conservare: che abiti in fondo alla storia, là dove si ritrovano le nostre 'radici». Ecco perché nasce l'esigenza di rimettere in ordine e ripartire con precise definizioni. Ma è necessario ritornare alla "tradizione"? Certo, ma alla "tradizione" colta, che non deve essere rifugio di chi non ha conoscenza, capacità e creatività fondamentale per dettarne l'evoluzione.