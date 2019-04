Il 25 aprile diventi patrimonio dell'umanità

Il 25 Aprile del 1945 fu un giorno in cui molti italiani avvertirono il senso dell'infinito: con la Liberazione crollò il potere nero del fascismo con tutti i recinti dell'oppressione, della paura e dell'immonda guerra. Fu sentire il sapore della libertà ben oltre le sbarre delle dittature e le censure poliziesche. Oggi alla paura, che pare ritornare dal buio della storia, si potrebbe degnamente rispondere dichiarando tutti i 25 Aprile del mondo "Patrimonio dell'Umanità": un monito della civiltà umana per fermare gli egoismi, gli individualismi, le dittature, le guerre, i muri eretti contro i popoli. Sarebbe un passo importante per far comprendere alle genti il valore della libertà e vivere con l'infinito dentro e nella costante ricerca di nuove mete, per dare a ciascuno un senso compiuto alla propria esistenza.

25 Aprile, gran corteo per celebrare la festa della Liberazione Cagliari. Partecipazione folta e composita al corteo di celebrazione della festa della Liberazione voluta dall'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani italianivideo di Mario Rosas

La scienza ha dato un esempio mondiale di civiltà e democrazia, è riuscita a far concentrare tutti gli osservatori del pianeta verso un unico punto cosmico per riuscire, come di fatto è avvenuto, a scrivere con la luce "l'Orizzonte degli Eventi", ovverossia una membrana oscura e invisibile, in cui tutto ciò che la sorpassa, non esce più, compresa la luce. Si parla di un passo storico dell'astrofisica verso la conoscenza dell'imponderabile infinito, dove, secondo me, la libertà è libera, senza confini.Tutt'altra cosa è il "buco nero", terra-terra, del neofascismo sempre più palese e concreto, violento e in auge in questa Italia d'italiani resisi conto che la sinistra ha lasciato il campo dell'identità e della cultura dei lavoratori, dell'unità e del progresso, conquistato con le lotte, in balia del fenomeno pseudo politico e populista salviniano, il quale incalza con il teppismo, le urla, le simbologie nere e i saluti romani dei fascisti. Si tratta di un frastuono sociale immerso nel grigiore privo di varianti cromatiche, che inquieta e pone l'emergenza democratica al centro del sistema repubblicano.

Sarebbe il caso di chiederci se le istituzioni, le braccia dello Stato nel territorio, prefetture, questure, comuni, tribunali, scuole ecc. riescono a intercettare queste emergenze oltre le pastoie burocratiche in cui sono immerse, per agire di conseguenza. Secondo Costituzione. Pensando ai fatti di Torre Maura sembrerebbe di no. E' stata un'azione d'intolleranza xenofoba e nazionalista che i militanti di Casapound e Forza Nuova al grido di "prima gli italiani!" di fatto hanno avvalorato la tesi razzista sotto una falsa veste di legalità, che tende a travalicare il principio costituzionale che reputa tutte le persone uguali davanti alla legge.

Non a caso l'ANPI dice che sono necessarie scuole di democrazia, per educare e sentire il 25 Aprile tutti i giorni, nel senso di praticare il rispetto e l'osservanza delle regole, educare per sentire dentro le persone con le quali condividiamo il vivere sociale rispettandone le appartenenze religiose, politiche, di colore, di genere ecc. Significa vivere liberamente la Costituzione rendendola più attuale e viva, ascoltarla, praticarla. Se dipendesse da me, dedicherei la giornata del 25 Aprile a Simone, l'adolescente di Torre Maura che aveva affrontato senza titubanze, con i toni giusti, senza tradire emozioni e con una gestualità non offensiva e tanto meno aggressiva i fascisti di Casapound e Forza Nuova, che impedivano ad alcune decine di italiani rom di prendere possesso degli alloggi regolarmente assegnatigli dal comune di Roma. I fascisti hanno avuto una lezione di alta civiltà da Simone, il quale aveva esordito di non appartenere a nessuna fazione se non a quella di Torre Maura, poi: "Sta cosa de andà sempre contro le minoranze a me nun sta bene. Nessuno deve esse llasciato indietro, né italiani né rom". Replicando a chi gli chiedeva se i nomadi sono una minoranza in Italia, rispondeva: " Me pare proprio de sì, semo sessanta milioni".

Ecco, la Costituzione parla con la voce di un adolescente di borgata. Una lezione non solo per fascisti, ma anche per tanta di quella sinistra che ha preferito i Parioli alle borgate. Simone, sicuramente, vive portandosi dentro il senso dell'infinito. Il senso della libertà.