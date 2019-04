Arborea, la 3A crea un nuovo marchio per espandersi oltre l’isola

ARBOREA. I confini a volte stanno stretti, ancor più se sono troppo provinciali o regionali. Anche un simbolo può quindi cancellare barriere soprattutto quando si parla di economia. E infatti la 3A presenterà nel proprio stand della Fiera dell’Agricoltura di Arborea il nuovo marchio che servirà per lanciare l’azienda al di là dei confini sardi. Del resto la cooperativa Latte Arborea è da tempo che ha varcato il mare e le recenti acquisizioni in Toscana della Caplac San Ginese e in Trentino della Trentinalatte sono lì a dimostrarlo. Proprio per evitare che il marchio si chiuda in un recinto troppo regionalistico è stato ideato un nuovo logo che unisce alla realtà tutta sarda le altre due.



Nei cento metri quadri che alla Fiera dell’Agricoltura di Arborea ospitano lo stand della 3A sarà ben visibile la nuova veste grafica che richiama la nuova immagine del gruppo. Al di là dell’esposizione di prodotti, la vera novità sarà quindi quella della rinnovata immagine aziendale: il nuovo logo del gruppo vede il marchio Arborea scritto in maiuscolo blu su sfondo bianco e sotto, a sottolineare la vocazione sempre più internazionale della cooperativa, campeggia la scritta “The italian dairy company - since 1956”. Si parla inglese per aprirsi ai mercati di tutto il mondo ed essere così subito riconoscibili senza bisogno di intermediazioni particolari. Il nuovo logo racchiude i marchi Arborea, Fattorie Girau che è la parte che si occupa del settore legato alla produzione ovi-caprina, San Ginese e Trentinalatte.



«La nostra cooperativa, pur mantenendo salde le sue radici in Sardegna e nella sua terra di origine ad Arborea – spiegano il presidente Gianfilippo Contu e il direttore generale Francesco Casula –, rafforza la sua immagine come realtà extra regionale inaugurando un logo che comprende al suo interno anche le aziende San Ginese e Trentinalatte di recente acquisizione. Il tutto rientra nella strategia aziendale di consolidamento e affermazione nel mercato nazionale, europeo ed extra Unione Europea». In particolare lo sguardo è rivolto all’Asia e alla Cina dove la 3A sta potenziando la propria presenza puntando su qualità, genuinità e sicurezza dei prodotti Arborea.



Non che in Sardegna le cose vadano male. I numeri dimostrano anzi il contrario visto che continuano a segnare una costante crescita per la cooperativa lattiero casearia isolana: i soci sono infatti

228, mentre 415 sono i dipendenti diretti. Si sale sino a 201 milioni se invece si conteggiano i litri di latte prodotti per un fatturato che nel 2018 ha raggiunto i 181 milioni di euro. E più ampie sono le porzioni di mercato, maggiori sono le possibilità di fare un altro salto di qualità.