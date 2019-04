Reddito di cittadinanza, la Sardegna è ottava in Italia

SASSARI. La Sardegna sale all’ottavo posto come numero di domande per il reddito di cittadinanza. Fino a ieri sono state quasi 44mila le richieste presentate all’Inps. Per l’esattezza 43.996. Di queste 28.263 sono state presentate ai Caf, 346 ai patronati e 15.387 alle Poste. In totale in Italia sono arrivate quasi un milione di domande, oltre 946mila. A fare la parte del leone è sempre la Campania, con oltre 160mila richieste, seguita dalla Sicilia, a quota 150mila. Le due regioni del Mezzogiorno insieme raggiungono un terzo delle domande presentate. Al terzo posto c’è il Lazio con 87.500 richieste, a seguire la Puglia, con 83mila domande, e la Lombardia a quota 82mila. La classifica prosegue con la Calabria (66mila), il Piemonte (52mila) e appunto la Sardegna. Chiudono la top ten la Toscana a quota 43mila e l’Emila Romagna con 39mila richieste di reddito di cittadinanza.

La regione in cui si sono registrate meno domande è la Valle d’Aosta, ferma a 1.259, seguita da Trentino Alto Adige (3.355) e Molise (5.952). E poi l’Umbria (11.082), la Basilicata (11.280), il Friuli Venezia Giulia (11.768), le Marche (18.063), la Liguria (18.862), l’Abruzzo (22.090) e il Veneto (32.973). Dai dati forniti dall’Inps emerge come la maggior parte degli italiani preferisca rivolgersi ai Caf, oltre 709mila, mentre circa 222mila ha presentato la domanda alle Poste. Solo un’esigua minoranza si è rivolta ai patronati, poco più di 14mila persone. Tra gli aspiranti titolari di reddito di cittadinanza sono più numerose le donne: oltre 513

mila quelle che hanno fatto la richiesta, mentre gli uomini si fermano a quota 432mila. Una supremazia che si verifica anche in Sardegna, dove fino all’ultima rilevazione erano in maggioranza gli uomini. Oggi invece seppure di un soffio, le donne si presentano più numerose: 22.044 a 21.952.