Vitalizi degli ex consiglieri regionali sardi, tra i beneficiari anche pensionati baby

CAGLIARI. I vitalizi della Sardegna sono saliti più volte alla ribalta nazionale. Soprattutto perché a incassarli ci sono da tempo anche diversi pensionati baby. Come la ex presidente del Consiglio regionale Claudia Lombardo, che i primi suoi quasi 5mila euro netti al mese, li ha ricevuti quando aveva appena 41 anni, dopo essere stata eletta di seguito dal 1994 al 2009. Oppure il rieletto, in questa legislatura, Andrea Biancareddu, che ha cominciato ad aver diritto alla rendita quando aveva 48 anni e oggi ha superato i 53. I due, va ricordato, sono riusciti a ottenere i rispettivi vitalizi molto prima delle canoniche 66 primavere e sette mesi, che poi è l’età pensionabile per qualunque altro cittadino italiano, grazie a una scorciatoia autorizzata dall’allora governo Monti. Questa: «I Consigli regionali – si leggeva – che aboliscono i vitalizi entro la fine del 2012, non dovranno rispettare la soglia dell’età pensionabile per erogare la rendita».

E infatti accadde proprio quello: nel 2011 l’allora Consiglio della Sardegna votò l’abolizione dei vitalizi seppure a partire dalla successiva legislatura, quella che comincerà nel 2014. Poi la Sardegna è salita alla ribalta nazionale anche per altri motivi. È stata la Regione con in bilancio il numero più alto di vitalizi, insieme alla Sicilia, nel 2015: 312. E anche fra le prime cinque con la posta in bilancio più alta: oltre i 18 milioni, in compagnia di Puglia, Sicilia, Campania e Lazio. Ancora: prima dell’ultimo recente accordo fra Stato e Regioni sui tagli immediati, più volte in Consiglio è fallito il tentativo d’intervenire sulle vecchie rendite, nonostante la presentazione di proposte su proposte, poi rimaste sempre bloccate per questioni politiche.

Nella scorsa legislatura, l’unico intervento è stato quello di non far scattare l’adeguamento degli assegni al costo della vita calcolato dall’Istat. Anche se poi il contributo di solidarietà per ridurre la spesa pubblica è durato solo una manciata di anni. Adesso non potranno esserci più scuse: nella Legge di stabilità nazionale del 2019, è scritto nero su bianco che i vecchi vitalizi dovranno essere per forza ridimensionati. Le Regioni, compresa la Sardegna, hanno dovuto

dire: obbediamo, nell’ultima riunione del 17 aprile. Lo dovranno fare per forza entro luglio, o subiranno, come penale, un taglio netto nei trasferimenti statali Quindi: a pagare il prezzo caricato sulle Regioni canaglia saranno, come sempre, i cittadini, non certo gli ex onorevoli. (ua)