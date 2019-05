Bandiere Blu, la Sardegna ne ottiene quattordici

SASSARI. Sono 183 i Comuni rivieraschi italiani che nel 2019 hanno ottenuto la Bandiera Blu, 8 in più rispetto ai 175 dello scorso anno: sono 12 i nuovi ingressi, mentre 4 sono usciti. Le bandiere Blu sono andate anche a 72 approdi turistici. Lo ha reso noto stamani a Roma la Foundation for Environmental Education, l'organizzazione internazionale no-profit, con sede in Danimarca, che promuove le buone pratiche per l'educazione ambientale.

La Liguria nel 2019 sale a 30 località, con tre nuovi ingressi, e guida la classifica nazionale. Segue la Toscana con 19 località. La Campania rimane a 18 Bandiere: con 15 località seguono le Marche, che perdono due Bandiere, ma segnano un nuovo ingresso. La Sardegna è presente con 14 località, con un nuovo ingresso: Sant'Antioco. La Puglia conquista una nuova località e raggiunge 13 Bandiere, perdendone due. La Calabria va a quota 11 con due nuovi ingressi, mentre l'Abruzzo sale a 10, con l'ingresso di un lago. Il Lazio arriva a 9, con una nuova entrata, il Veneto conferma le sue 8 bandiere.

SASSARI - Badesi - Li Junchi, Li Mindi - Lu Stangioni, Pirrotto Li Frati-Baia delle Mimose. Trinità d’Agultu e Vignola - La Marinedda, Spiaggia Lunga Isola Rossa. Santa Teresa Gallura - Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana - Santa Reparata. La Maddalena - Bassa Trinita, Monti D‘a Rena, Tegge, Spalmatore, Porto Lungo, Caprera Due Mari, Caprera Relitto. Palau - Palau Vecchio, L’Isolotto. Castelsardo - Madonnina/Stella Maris, Sacro Cuore/Ampurias. Sorso - Marina di Sorso (IV/V pettine), Spiaggia della Marina. Sassari - Porto Ferro, Porto Palmas

ORISTANO - Oristano - Torregrande

NUORO - Tortolì - Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (nota “La Capannina”), Porto Frailis.

- Bucca ‘e Strumpu/ Torre di Barì/ Planargia

CAGLIARI - Quartu Sant’Elena - Mare Pintau, Poetto

SUD SARDEGNA - Sant’Antioco - Maladroxia. Teulada - Porto Tramatzu, Sabbie Bianche, Tuerredda