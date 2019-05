In consiglio regionale il concerto delle polemiche

CAGLIARI. Porte aperte, in Consiglio regionale, per gli alunni di due Quinte elementari dell'Istituto comprensivo di Alghero, con tanto di concerto e merenda alla fine della visita guidata. Il presidente Michele Pais ha cominciato così, invitando i bambini della sua città natale, Alghero, quella che lui stesso ha chiamato la stagione della trasparenza. Ma è scoppiata la polemica: le opposizioni di centrosinistra lo hanno criticato: «Non pensiamo sia giusto che utilizzi l’aula del Consiglio per far suonare gli amici suoi». E infatti Pd, Liberi e Uguali e il gruppo dei Progressisti hanno disertato la cerimonia, mentre erano presenti i consiglieri dei Cinque stelle. Nonostante le bordate, Pais ha tirato dritto e ai 44 studenti – che poco prima avevano ascoltato l’Inno di Sardegna intonato dal coro Istellaria de Santu Nigola di Brunella e «No poto reposare» cantata dal musicista di Ploaghe, Soleandro – ha detto: «Siete voi il più grande patrimonio della società e l'attenzione di questo Consiglio è rivolta a voi. Il mio obiettivo è quello riavvicinare sempre più i Palazzi della politica ai cittadini e i cittadini alla politica, e cominciare da voi, dai cittadini del futuro. mi sembra essere davvero un buon inizio». Per poi aggiungere: «I nostri ragazzi meritano di poter contare su una formazione attenta, rigorosa ma anche moderna e che renda le nuove generazioni sempre più competitive in Europa e nel mondo. Il Consiglio si è impegnato per approvare al più presto una legge a favore della scuola». Come annunciato poco prima sui social, l’opposizione di centrosinistra ha declinato invece l’invito di Pais e il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, è stato fra i più decisi nel rifiuto: «Non penso sia giusto utilizzare l'aula del Consiglio per far suonare gli amici del presidente Pais», è stato il suo post su Facebook. Con lo stesso Pais che, a fine mattinata, controreplicherà: «Mi dispiace che il senso della cerimonia, che ha avuto per protagonisti solo i bambini, sia stato travisato. Mi impegnerò perché la prossima volta iniziative di questo tipo sia condivise invece da tutti i consiglieri regionali». Intanto, è stato risolto il mistero della targa celebrativa dell’Autonomia, con una frase autografata dalla presidente dell’epoca Claudia Lombardo, fatta smontare da Pais. Dal 2009, la targa faceva bella mostra di sè al piano terra del Palazzo del Consiglio, ma non è finita in un sottoscala. Stando a quanto corre di voce in voce, il nuovo presidente avrebbe intenzione di «ricavare uno spazio dedicato alle frasi pronunciate dai suoi predecessori sull’Autonomia della Sardegna». Spazio che, stando sempre alle indiscrezioni non dovrebbe essere molto lontano

dalla gallerie in cui da sempre sono appesi, com’è trazione, i ritratti di gran parte dei presidenti del Consiglio regionale. Quindi, appena partirà la riorganizzazione, nei corridoi dell’Ufficio di presidenza ci sarà non solo una galleria di quadri, ma anche di frasi celebri.