Sanità, il centrodestra: «In arrivo i commissari»

CAGLIARI. Le grandi manovre del centrodestra per rivoluzionare la sanità sono cominciate. Sin dal giorno del suo insediamento l’assessore Mario Nieddu starebbe lavorando alla leggina destinata ad azzerare l’Asl unica, con il ritorno a quattro Aziende sanitarie pare tracciate sui confini delle vecchie Province. C’è dell’altro: lo stesso assessore è stato convocato per la settimana prossima dalla commissione Sanità del Consiglio regionale, presieduta da Domenico Gallus, eletto con Sardegna 20Venti e che ora fa parte del gruppo misto. «Sarà una prima presa di contattato fra i commissari e la Regione», è scritto in un comunicato. E si sa già che quel giorno all’ordine del giorno ci saranno un bel po’ di temi caldi. Dal caso Aias, ancora in alto mare, alla riorganizzazione della Rete ospedaliera, bloccata da mesi dopo le contestazioni del ministero della Salute su quella approvata quando al governo della Regione c’era il centrosinistra. Nel confronto con Nieddu finirà a sul tavolo anche un possibile disavanzo della sanità. Disavanzo che la giunta Pigliaru ha sempre sostenuto di aver azzerato nel suo ultimo anno di legislatura, ma che invece secondo il nuovo governatore Christian Solinas ci sarebbe ancora. Qualche giorno fa, nel presentare in Consiglio il programma, è stato proprio lui a quantificare l’ammontare del buco: oltre 300 milioni. Comunque, al di là dei numeri, il primo l’obiettivo del centrodestra resta quello di azzerare «il centralismo dell’Ats», come ribadito più volte da Solinas e da tutta la maggioranza. Tant’è che il capogruppo del Psd’Az, Franco Mula, ha replicato alle recenti accuse dei Cinque stelle sull’immobilismo della Regione sulla sanità. «La nostra risposta – ha detto – è che fra non molto sarà la Giunta a procedere al commissariamento dell’Ats e quindi saranno neutralizzate anche le ultime decisioni del direttore generale Fulvio Moirano». Nel frattempo l’assessore Nieddu ha inviato una lettera alla direzione dell’Azienda per sollecitare il perché alcuni accordi con i sindacati, ad esempio sulla mobilità, non siano stati

ancora applicati. «È un passo importante quello dell’assessore – è stato il commento della Federazione dei sindacati indipendenti – perché finalmente sapremo come mai l’Ats continui a tenere nel cassetto quegli accordi, aumentando di fatto il disagio di tutti i dipendenti».