Esame della patente, in Sardegna bocciata una donna su tre

SASSARI. Brave, anzi quasi "secchione" alla prova teorica: la superano agilmente, molto prima degli uomini e delle donne del resto d'Italia. Il problema arriva dopo, quando dalla teoria si passa alla pratica. E le donne, in Sardegna, al volante sudano freddo. Al punto che una su tre getta la spugna: esame non superato, patente rimandata. Lo dicono i dati del ministero dei Trasporti, relativi al 2018, rielaborati da Sseo, Sardinian socio-economic observatory, secondo i quali tra le donne sarde e l'automobile il feeling scarseggia. In particolare nel Cagliaritano, che nella classifica occupa saldamente il primo posto: quasi 1 donna su 2 non supera la prova di guida. E gli uomini? Se la cavano un

po' meglio ma hanno poco da ridere: il confronto con la media nazionale è umiliante e li fa finire dietro la lavagna.

