Precari formati da precari: scoppia il caso navigator

SASSARI. Nella tanto sbandierata dignità del lavoro, cavallo di battaglia del ministro pentastellato Luigi Di Maio, qualcosa si è inceppato. Un corto circuito che di dignitoso ha molto poco e che ha invece innescato una pericolosa quanto triste battaglia tra precari. Una catena di lavoratori e aspiranti tali accomunati da una caratteristica: nessuno ha il posto fisso, un contratto a tempo indeterminato che ti regala certezze e ti fa guardare al futuro con ottimismo. Tra loro c’è chi il posto fisso lo sentiva a un passo, dopo promesse e rassicurazioni. Ora invece l’ingresso di un nuovo esercito di precari in un mercato estremamente fragile rischia di polverizzare i sogni. A farne le spese sono i precari dell’Anpal, 667 in tutta Italia, 18 in Sardegna: stritolati in questa catena di montaggio voluta dal governo.

Caos navigator. Tutto inizia con l’approvazione del reddito di cittadinanza, l’assegno mensile voluto dal M5s per, appunto, restituire dignità a chi è rimasto ai margini del mercato del lavoro ma vorrebbe rientrarci prima possibile. Anche perché il reddito di cittadinanza non è eterno ma ha una durata limitata. Ecco perché l’esercito di disoccupati beneficiari dell’assegno dovrà trovare una occupazione e nella ricerca sarà aiutato da figure apposite. Si chiamano navigator, saranno 3mila a livello nazionale di cui 121 in Sardegna, dove sono state presentate oltre 38mila richieste per il reddito di cittadinanza (e più di 3mila domande per diventare navigator).

Anche i futuri navigator hanno qualcosa in comune: non sanno nulla, sono totalmente digiuni di politiche del lavoro e un impiego sinora l’hanno cercato con scarsi risultati solo per se stessi. Con queste basi, è altamente improbabile che possano essere d’aiuto a qualcuno. Ecco allora che entrano in gioco i veri professionisti: sono i consulenti dell’Anpal, l’agenzia nazionale politiche attive per il lavoro. Nell’isola la versione regionale dell’Agenzia si chiama Aspal, conta 640 dipendenti di cui 310 a tempo indeterminato distribuiti nei 28 Centri per l’impiego dell’isola.

Il direttore generale Massimo Temussi è molto orgoglioso del lavoro che svolgono: «Il 76 per cento di loro è laureato e ha una grande esperienza sul campo. Grazie a queste figure i Centri per l’impiego sono un preziosissimo riferimento per chi cerca un’occupazione». Temussi è preoccupato: «I navigator non hanno esperienza, molti saranno ragazzini per i quali potrebbe essere un vero problema districarsi nel mercato dell’isola, dove è alto il numero di ultracinquantenni disoccupati con un basso tasso di scolarizzazione».

Precari vs precari. Ecco allora la furbata del governo. A formare i navigator, cioé precari con contratto biennale chiamati a trovare lavoro ai disoccupati, saranno i precari dell’Anpal. Diciotto consulenti in Sardegna, tutti preparatissimi, alcuni da 15 anni appesi a contratti a tempo determinato. «Una situazione paradossale creata dal governo – dice Temussi – in questa prima fase, quella della formazione, la Regione non è chiamata in causa». Una stortura, secondo l’assessore al Lavoro Alessandra Zedda: «Non possono essere precari a formare altri precari, è un percorso sbagliato che abbiamo detto sin dall’inizio di non condividere. Il nostro obiettivo è arrivare subito alla fase successiva con assunzioni stabili».

La beffa. In questa situazione ingarbugliata e paradossale a pagare il prezzo più alto sono proprio i precari dell’Anpal. Gli unici professionisti che vantano esperienza e competenze perché da anni aiutano con successo altre persone a trovare un lavoro. Sono beffati perché il progetto del governo prevede che queste competenze le trasmettano ai navigator, i consulenti del futuro, anche loro precari. Per pagare i quali il Governo ha dovuto fare una scelta per carenza di fondi. E dove ha tagliato? Proprio sulle

risorse destinate alla stabilizzazione dei 667 consulenti Anpal, compresi i 18 sardi. Per loro c’è solo 1 milione di euro, sufficiente per appena una ventina. Per gli altri il purgatorio del precariato continua. La protesta, con scioperi e sit-in davanti al ministero, è appena cominciata.