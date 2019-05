Parchi sardi senza vertici, la denuncia di Italia Nostra

CAGLIARI. I parchi nazionali della Sardegna sono ancora senza amministratori. È la denuncia di Italia Nostra: una lettera al ministro per l'ambiente Sergio Costa, al presidente della Giunta Regionale Christian Solinas e all'assessore regionale all'ambiente Gianni Lampis per sollecitare le nomine è stata inviata nei giorni scorsi da Graziano Bullegas, Lucia Spanu, e Antonello Cugia, in rappresentanza del consiglio regionale di Italia Nostra Sardegna e delle sezioni di La Maddalena e Sassari.

«Purtroppo dobbiamo lamentare - scrivono - che, a 15 mesi dall'insediamento del nuovo governo e ad oltre tre mesi dalle elezioni regionali, per i due parchi nazionali presenti in Sardegna non è stato ancora completato l'assetto degli organi dirigenti. Nel parco nazionale di La Maddalena si attende ancora la nomina di ben quattro consiglieri e del direttore, quello attuale facente funzioni è a scavalco con l'Area Marina Protetta di Tavolara. Mentre il Parco Nazionale dell'Asinara è ancora privo del presidente».

Le conseguenze? «Lasciare un'area protetta senza organi dirigenti - spiegano i rappresentanti dell'associazione ambientalista - significa condannare un grande ente territoriale della pubblica amministrazione alla sola ordinaria amministrazione, senza possibilità di effettuare programmazione e sviluppo».

Per questo, anche in occasione della Giornata Europea dei Parchi, è scattato l'appello per inserire le nomine «tra le urgenze improrogabili dell'azione politica». Gli ambientalisti ribadiscono l'importanza di parchi nazionali, regionali, aree marine protette e siti di interesse comunitario inseriti nella rete Natura.

«Sono luoghi importanti da tutelare e salvaguardare - spiegano - e nel contempo luoghi vivi e produttivi, sistemi ambientali in cui attivare le buone pratiche per la coabitazione sostenibile tra uomo e natura, quali la mobilità alternativa e l'efficientamento

energetico. Non rappresentano un vincolo che limita le funzioni e la corretta fruizione dei territori, ma possono rappresentare un valore aggiunto, in grado di attivare significativi ritorni economici per gli operatori e per l'intera economia turistica del territorio». (ANSA)