Ex arsenale della Maddalena, scippo di Stato: spariti i fondi

SASSARI. Un gioco di prestigio degno di Houdini. Il governo gialloverde fa sparire una parte dei soldi per rilanciare l’ex Arsenale della Maddalena. Per essere precisi si riprende 15 milioni messi a disposizione dal ministero per i Beni Culturali. Erano una quota dei 50 milioni individuati nel Patto per la Sardegna sottoscritto dall’ex governatore Francesco Pigliaru e dall’ex premier Paolo Gentiloni. I soldi servivano per rilanciare l’economia della Maddalena dopo la grande truffa del G8 e del rilancio turistico dell’isola parco mai avvenuto. A lanciare l’allarme è l’esponente del Pd Gianluca

Lioni, da sempre portavoce dell’ex ministro Dario Franceschini e soprattutto maddalenino.

Articolo completo e altri servizi nel giornale in edicola e nella sua versione digitale