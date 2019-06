Oscar del turismo green a due resort della Sardegna

CAGLIARI. Due resort sardi si aggiudicano gli Oscar del turismo green dei World Travel Awards 2019, i premi più ambiti del mondo dei viaggi assegnati a Madeira, in Portogallo. Alla Valle dell'Erica di Santa Teresa di Gallura, 5 stelle del gruppo Delphina hotels & resorts, è andato l'Europes's Leading Green Resort, ovvero migliore green resort d'Europa dell'anno. Sale invece sul tetto d'Italia l'Arbatax Park: la struttura sulla costa centro orientale della Sardegna degli imprenditori Giorgio e Angela Mazzella è infatti vincitrice dell'Italy's Leading Eco Resort. Gli Oscar del turismo hanno coinvolto oltre 600 hotel finalisti, tutti oggetto di una dettagliata valutazione di merito da parte di una rigorosa giuria di esperti e professionisti.

Due traguardi importanti per le strutture sarde. Immerso in 28 ettari di parco, tra arbusti e essenze mediterranee, davanti a 1.400 metri di costa incontaminata e spiagge di fine sabbia bianca, il Resort Valle dell'Erica si affaccia sul parco marino Bocche di Bonifacio dell'Arcipelago di La Maddalena e della Corsica. "Fin da bambini nostro padre ci ha educati a un senso di responsabilità nei confronti dell'Isola in cui viviamo, i mari che la circondano e le persone, gli animali e le piante - racconta Elena Muntoni, Brand Manager di Delphina hotels & resorts - Vincere questo premio per la Valle dell'Erica, il nostro fiore all'occhiello, è più che un semplice riconoscimento. E' la conferma dei risultati che la nostra famiglia ha cercato di raggiungere in oltre un quarto di secolo e ci aiuta a orientare le nostre azioni future".

L'Arbatax Park sorge invece in una penisola di oltre 60 ettari di natura incontaminata, un luogo che accoglie un moderno concetto di benessere globale, inserito all'interno di un parco naturalistico con oltre 500.000 piante, più di 500 animali e 5.000 metri di passeggiate. Al suo interno un centro benessere

e Spa e un orto biologico. "Il premio arriva grazie ad un costante e quotidiano lavoro che portiamo avanti con passione - commentano i coniugi Mazzella - Essere premiati ai World Travel Awards non è solo un onore, ma la dimostrazione che questa terra, la Sardegna, è l'emblema della bellezza".