Al voto ventotto comuni e quasi 400mila elettori sardi

SASSARI. Trecentonovantamila sardi domani al voto, per la terza volta dall’inizio dell’anno, dopo le Regionali del 24 febbraio e le Europee del 26 maggio. Al nuovo appuntamenti con le urne sono attesi 28 Comuni, chiamati a eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale.

Sarebbero dovuti essere 29 in realtà ma il piccolo centro di Austis nel Nuorese ha dato forfait per la quinta volta: non è stata presentata alcuna lista e in Comune ritornerà il commissario.

Tra le sfide più attese sicuramente ci sono Cagliari, Sassari e Alghero, centri attualmente governati dal centrosinistra. Altri due i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti: si tratta di Sinnai e Monserrato, nei quali

è quasi certo il ballottaggio che si svolgerà tra due settimane, domenica 30 giugno.

I nomi di tutti i candidati nei 28 comuni sul giornale in edicola e nella sua versione digitale