Elezioni comunali: 37,74% l'affluenza in Sardegna alle 19. La più alta a Golfo Aranci, la più bassa a Cagliari

SASSARI. Elezioni comunali di domenica 16 giugno in Sardegna: alle 19 ha votato il 37,74 per cento degli elettori. I dati del ministero dell’Interno riguardano i 28 Comuni al voto.

La percentuale più alta in provincia di Nuoro, dove alle 19 ha votato il 44,53, seguita dal Sud Sardegna (44,71 per cento) e quella di Oristano

(44,28 per cento). In provincia di Sassari il 39,87 per cento, chiude Cagliari al 33,50.

Tra le città al voto a Cagliari alle 19 ha votato il 33,50, a Sassari il 37,99 e ad Alghero il 41,95. L’affluenza più alta a Golfo Aranci (60,11 per cento), la più bassa a Cagliari città.