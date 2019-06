Esami di maturità, oggi si parte: è record di non ammessi in Sardegna

SASSARI. Chissà se dipende dai professori, particolarmente severi, o dagli studenti alle prese con “la crisi del quinto anno”. Sta di fatto che la Sardegna è la Regione con il tasso di ammissione più basso all’esame di maturità: solo il 91,7% degli alunni ottiene il via libera per la fase finale e per conquistare il sudatissimo diploma. La media nazionale è decisamente più alta: 96,3%, con alcune regioni che si distinguono e sfiorano l’eccellenza: il Molise 98%, la Basilicata il 97,8%, la Campania il 97,3%. Prima della Sardegna, penultima in classifica, c’è la Liguria ma ben distanziata di oltre tre punti con il 94,8% degli ammessi all’esame. Oggi c’è il via con la prima prova della Maturità dell’anno zero: tutto nuovo, tra temi, buste e voti. Una serie di novità e di incognite

che aspettano alla prova i ragazzi del Duemila, in totale 520mila, di cui 13.191 nell’isola.

Articolo completo e altri servizi nel giornale in edicola e nella sua versione digitale