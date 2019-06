Meteo, la bolla sahariana scalda la Sardegna: le notti diventano "tropicali"

SASSARI. L'afa continuerà per tutta la settimana, per quanto in dosi molto meno massicce di quelle somministrata dal meteo degli ultimi giorni. Martedì 25 e mercoledì 26 sono state giornate bollenti, per non parlare delle nottate, in cui il termometro ha superato spesso e volentieri i 40 gradi sulla costa ovest dell'isola.

La straordinaria ondata di calore è il risultato del passaggio di massa d'aria molto calda proveniente dal Nord Africa e diretta verso il Mediterraneo occidentale.

Ma se il caldo diurno non è una novità per la Sardegna, per quanto decisamente al di sopra della media stagionale, la vera mazzata è arrivata durante le ultime notti quando nella zona nord occidentale della Sardegna sono stati superati i valori che definiscono quella che in gergo viene chiamata "notte tropicale". Ovvero, minime vicine ai

23 gradi condite da un alto tasso di umidità che rende la percezione del calore decisamente più alta. (c.z.)

Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale