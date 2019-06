Trasporti aerei, la Lega: "E' ora di avere un vettore tutto sardo"

CAGLIARI. La Lega rispolvera la proposta per la creazione di un vettore aereo tutto sardo. L'idea è contenuta in un'interrogazione presentata in Consiglio regionale da Dario Giagoni, capogruppo regionale di Lega Salvini Sardegna, che chiede al governatore Christian Solinas e all'assessore dei Trasporti Giorgio Todde di «verificare la fattibilità di tale programma, riportando alla ribalta, anche, dimenticati progetti passati che auspicavano la formazione di un vettore regionale. Un piano certamente pretenzioso ma che avrebbe il beneficio di garantirci maggior serenità nei trasporti e potrebbe essere importante serbatoio sia economico che occupazionale».

Partendo dall'assunto che l'esperienza ventennale della continuità territoriale «ha dimostrato i limiti di una gestione eccessivamente passiva» e che, ad oggi, «il trasporto di linea è prevalentemente gestito da vettori stranieri aventi certamente politiche di sviluppo e interessi che coincidono solo marginalmente con quelli della Sardegna», Giagoni guarda all'esperienza della vicina Corsica come ad un modello perseguibile anche in Sardegna.

«Nell'isola francese, ove risiedono appena 340.000 abitanti, la prima compagnia in auge è l'Air-Corsica che garantisce ben più di 800 voli settimanali durante l'alta stagione collegando tutti

e quattro gli aeroporti presenti sul territorio - spiega - A tali dati si aggiunge un fattore altrettanto importante: la compagnia risulta essere di proprietà della »Colletivitè Territoriale Corse« per il 60,37%. Una sorta di baluardo che ci ricorda ancora una volta che: volere è potere».