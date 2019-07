Ecco Nanni Campus, un lungo passato a destra e la “battaglia” del ritorno

SASSARI. leggi anche: Elezioni comunali, Nanni Campus stravince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Sassari A distanza di 15 anni dall'esperienza come primo cittadino, il chirurgo plastico ed ex senatore ottiene il 56,22 per cento dei voti e torna alla guida della città - SPECIALE ELEZIONI

università, politica, strappi clamorosi e altrettanto clamorosi ritorni. Sono intrecciate profondamente le storie di Gian Vittorio “Nanni” Campus e della “sua” Sassari che, dopo il colpo del 2000, torna a governare.Sassarese doc, classe 1952, laurea a 24 anni e specializzazione in chirurgia plastica alla Cattolica, dal 1990 ordinario di Chirurgia plastica a Sassari, dove attiva il primo centro sardo di questa specialità, il Centro ustioni e la scuola di specializzazione. E, insieme alla medicina, l’amore per la politica. Con l’impegno, già giovanissimo, nel Msi. E, nel 1994, la chiamata dopo la discesa in campo di Silvio Berlusconi e la candidatura in Forza Italia, con cui viene eletto al Senato. La legislatura dura solo due anni, ma nel 1996 lui si ricandida e viene confermato a Palazzo Madama, passando durante la legislatura da Forza Italia ad An.Nel 2000 il centrodestra gli chiede di candidarsi a sindaco di Sassari. Lui accetta e viene eletto al ballottaggio contro Leonardo Marras, candidato di un centrosinistra spaccato in due, dopo la decisione dei partiti di non dare l’appoggio alla sindaca uscente Anna Sanna, che però si presenta lo stesso.Campus lascia così il Senato per dedicarsi all’amministrazione di Sassari. Un mandato che lui, e tutto il centrodestra cittadino, rivendica come “fondativo”. «Nessuno ha mai portato in città tanti soldi quanti ne ho trovati io – sottolinea lui –. Tutto ciò che è stato realizzato a Sassari, si deve a quella eredità che ho lasciato».

