Gallura, il Consorzio di bonifica potrà fare la sua centrale elettrica

OLBIA. Una sentenza che rivoluziona il settore dell’energia idroelettrica in Sardegna, che mette all’angolo la Regione e sconfessa la politica di monopolio dell’Enas portata avanti negli anni. La Corte di Cassazione a sezioni unite, quindi nella sua composizione più alta e autorevole, ha dato ragione al Consorzio di bonifica della Gallura nel contenzioso che lo opponeva alla Regione per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica in un canale a valle della diga del Liscia.Sentenza importante perché sancisce il diritto dei Consorzi di bonifica a utilizzare l’acqua che scorre nei canali, prima che questa finisca nei campi per l’irrigazione, per produrre energia elettrica. Un diritto a cui la Regione si era sinora opposta, negando al Consorzio l’autorizzazione a realizzare un impianto che era stato autorizzato e finanziato (con due milioni e 300mila euro) dal ministero dell’Agricoltura nel 2014.Nel luglio del 2013 l’Agensud del ministero delle Politiche agricole pubblicò un bando, riservato ai Consorzi di bonifica del centro-sud, che finanziava, con complessivi 20 milioni, «interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui». Il Consorzio della Gallura partecipò e col proprio progetto risultò primo in graduatoria. Chiese a quel punto l’autorizzazione amministrativa alla Regione, ma, con grande sorpresa, se la vide negare. Da allora c’è stato un continuo braccio di ferro giudiziario da cui la Regione è sempre uscita sconfitta. L’ultima sentenza della Cassazione mette la parola fine e al Consorzio di bonifica si festeggia, ma con un velo di amarezza. «Penso a quello che avremmo potuto fare in questi cinque anni», dice il presidente Marco Marrone. In una conferenza stampa insieme al direttore Gisouè Brundu e all’avvocato Franco Pilia, che ha tutelato gli interessi del Consorzio sino alla Cassazione, il presidente ha illustrato i dettagli di una vicenda che avrebbe potuto portare nelle casse del Consorzio almeno 600mila euro all’anno, utili per abbattere i costi a carico degli agricoltori. Un mancato introito di tre milioni e mezzo di euro sul quale ora l’ente consortile potrebbe chiedere il risarcimento alla Regione.«È stata un po’ come lo scontro tra Davide e Golia - ha detto il direttore Giosuè Brundu -. Da soli contro tutti, con i due avvocati dello studio Pilia contro una pletora di legali dell’avvocatura della Regione e dell’avvocatura dello Stato. Per ottenere un diritto, per contrastare un’azione portata avanti con livore dalla Regione».Lo scontro si è basato sulla volontà della Regione di impedire che qualcun altro, oltre all’Enas, potesse gestire il settore idroelettrico. «In tutta Italia i Consorzi di bonifica gestiscono impianti per la produzione di energia elettrica - ha detto l’avvocato Pilia -. Qui ci si è trovati in una situazione paradossale. La Regione che diceva no a un progetto finanziato dallo Stato, che avrebbe consentito al Consorzio di guadagnare 600mila euro l’anno. Ricordo che la Regione rimborsa al Consorzio ogni anno le spese sostenute per il sollevamento dell’acqua: 400mila euro all’anno».La Regione aveva già avuto sentore della mala parata, ma aveva insistito: aveva infatti presentato ricorso contro la sentenza dell Tribunale superiore delle acque pubbliche che nel 2017 aveva già dato ragione al Consorzio. La Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato Regione e Enas al pagamento delle spese processuali. «È stato così chiarito - aggiunge l’avvocato Pilia - il principio per cui anche in Sardegna gli impianti idroelettrici possono essere realizzati dai Consorzi di bonifica».«È stata una vicenda lunga - aggiunge il presidente Marrone -. Abbiamo vinto e rivinto, ma è stata una situazione assurda. Spero che si apra una stagione di dialogo a beneficio di tutti. Perché portare avanti con leggerezza situazioni di litigiosità, può lasciare delle eredità imbarazzanti».La sentenza della Cassazione apre le porte alla realizzazione di un impianto in grado di produrre 2.678000Kwh all’anno. «Mettersi contro il sistema è stato un atto coraggioso. Ora comunicheremo

alla Regione la sentenza, nel caso non l’abbiano vista - dice ancora il direttore Brundu -, quindi presenteremo la richiesta di autorizzazione».La centrale elettrica del Consorzio potrebbe essere pronta già entro l’anno.@Petretto. @RIPRODUZIONE RISERVATA